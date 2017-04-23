واشنطن- (أ ف ب)

سعى كبار مساعدي الرئيس الامريكي دونالد ترامب إلى حشد الدعم للحصول على تمويل لبناء جدار على الحدود مع المكسيك مع اقتراب المواجهة في الكونجرس والتي تهدد بوقف عمل الحكومة الامريكية في اليوم المئة لترامب في منصبه.

وكان تمويل الجدار من اهم وعود ترامب الانتخابية، ويبدو أن البيت البيض مصمم على الحصول على موافقة الكونجرس على دفع مبلغ أولي كجزء من مبلغ أكبر مقابل الاستمرار في تمويل الحكومة الاميركية.

وقال ميك مولفاني مسؤول الميزانية في البيت الأبيض أن الإدارة مستعدة لتقديم تنازلات للديموقراطيين بشأن إصلاح الرعاية الصحية من أجل الحصول على الاموال اللازمة لبناء الجدار.

ولكن في حال لم يتم الحصول على تمويل للجدار، فهل سيعترض الرئيس على فاتورة الإنفاق الأكبر حجما وهو ما يمكن أن يهدد بإغلاق عمل الحكومة الاميركية السبت، اليوم الذي يصادف اليوم المئة لتوليه السلطة.