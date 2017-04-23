القاهرة - أ ش أ

تجتمع الهيئة الوطنية للصحافة، في الثانية من ظهر غد الاثنين، لاستكمال مناقشة معايير اختيار رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير واستكمال جدول الأعمال للجلسة السابقة.

وكان رئيس الهيئة الوطنية للصحافة كرم جبر قد أكد – في تصريح، أمس السبت – أن إعلان أسماء القيادات الصحفية الجديدة سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة، وسيتم إعلان كل من رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير دفعة واحدة.

وشهدت الجلسة الرسمية الأولى للهيئة إعلان تشكيل هيئة المكتب، حيث تم اختيار عبد الله حسن وكيلا مفوضا، والدكتور عصام فرج وكيلا، ونايف عبد الله أمينا عاما.

وقال كرم جبر إن أولى الضوابط لتولي المناصب في الصحف القومية هي: الكفاءة المهنية، وعنصر الخبرة، والقدرة على التواصل مع كافة الصحفيين ولnم الشمل، ومعالجة مشاكل الزملاء والأزمات الموجودة .