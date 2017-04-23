القاهرة - أ ش أ

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي مع مضيفه إنبي بدون أهداف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم باستاد بتروسبورت ضمن مباريات الأسبوع الـ 25 لبطولة الدوري الممتاز .

ويعد النادي الاسماعيلي أكثر فرق الدوري الممتاز تحقيقا للتعادلات في الموسم الحالي, ووصل الفريق للتعادل رقم 15 بعد مباراة إنبي.

وشهدت المباراة طرد محمد فتحي لاعب الإسماعيلي لضرب الخصم بدون كرة في الدقائق الأخيرة من اللقاء .

ورفع الإسماعيلي رصيده للنقطة رقم 33 في المركز التاسع بترتيب جدول المسابقة, كما رفع إنبي رصيده للنقطة رقم 29 في المركز الـ12.