استقبال الرئيس السيسي في المملكة العربية السعودية 2017/04/23 - 20:04 استقبال الرئيس السيسي في المملكة العربية السعودية2017-04-23T20:04:00+00:00 ألبومات الصور بدون تعليقات القاهرة - أخبار مصر السعودية, السيسي, زيارة أقرأ أيضا: بابا الفاتيكان يزور مصر يومى 28-29 ابريل قمة مصرية – سعودية بالرياض لبحث ملف الارهاب وتعزيز العلاقات السيسي يصل قاعدة الملك سلمان بمستهل زيارة للسعودية المفتي يهنئ الرئيس والشعب بمناسبة الإسراء والمعراج البابا تواضروس يبدأ اليوم زيارة تاريخية للكويت بالصور..السيسي يضع إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول
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