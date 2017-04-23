كازابلانكا -أ ش أ

وصلت بعثة الفريق الأول لرجال كرة اليد بالنادي الأهلي إلى مدينة كزابلانكا المغربية بعد أن استقلت رحلة طيران داخلي لمدة ساعة

من مدينة أغادير.

وحرص محمد بسيوني الملحق المالي والإداري بالسفارة المصرية بالمغرب على استقبال البعثة في مطار محمد الخامس لإنهاء إجراءات الانتقال إلى فندق الإقامة.

وكانت البعثة قد غادرت مدينة أغادير اليوم الأحد بعد الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية على حساب فريق الحمامات التونسي.

ومن المقرر أن تمكث البعثة بكازابلانكا حتى موعد المغادرة من المغرب حيث من المقرر أن تصل البعثة مطار القاهرة فجر غد الثلاثاء.