الخرطوم -أ ش أ

بحث رئيس لجنة الشئون الخارجية بالمجلس الوطني السوداني, الدكتور محمد مصطفى الضو, وسفير بريطانيا بالخرطوم, مايكل أرون, تعزيز العلاقة بين البلدين في المجالات البرلمانية, بجانب بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك .

واوضح الضو – في تصريح صحفي, اليوم الأحد – إنهما اتفقا على تطوير العلاقات في مجال العمل البرلماني والتدريب, إلى جانب الدبلوماسية, مشيدا بدور بريطانيا في الحوار وتحقيق السلام في السوان, مشيرا إلى أن مجلس اللوردات قدم دعوة لرئيس البرلمان لزيارة بريطانيا عقب الانتخابات البريطانية.

من جانبه, جدد سفير بريطانيا بالخرطوم, التزام حكومته بالعمل مع الآلية الإفريقية رفيعة المستوى برئاسة ثابو أمبكيي, والترويكا, والولايات المتحدة الأمريكية, لإحلال السلام في السودان عامة ودارفور خاصة, مشيدا بإنفاذ مخرجات الحوار الوطني التي وجدت طريقا للبرلمان والدستور .

وقال إن ما يهم بريطانيا هو مواءمة مخرجات الحوار الوطني مع خارطة طريق أمبكيي, وإيجاد بيئة محفزة لتعزيز السلام, مؤكدا على أهمية تطوير العلاقات بين الخرطوم ولندن خلال المرحلة المقبلة.