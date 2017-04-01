القاهرة - أخبار مصر

أكد الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أن الإحتفال بذكرى الإسراء والمعراج يأتى تعظيماً وإجلالاً لصاحب هذه الذكرى العطرة محمد صلوات الله عليه وسلامه ، وكفاحه ونضاله العظيم فى سبيل دعوته ورسالته المشرفة إلى الإنسانية ، فكرمه الله بتلك المعجزة الكبرى بإسراءه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ومعراجه إلى السماوات العلى ليرى من آيات ربه الكبرى ما رأى عند سدرة المنتهى

جاء ذلك في كلمته التي القاها نيابة عنه اللواء أركان حرب سعيد محمد عباس مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة خلال إحتفال القوات المسلحة بالذكرى المباركة لليلة الإسراء والمعراج لعام 1438هـ بحضور عدد من قادة وضباط وأفراد القوات المسلحة.

وأعرب خلال الكلمة عن تقديره بعطاء وتضحيات رجال القوات المسلحة وبذلهم الجهد لإقتلاع جذور الإرهاب والتطرف دون تسامح مع من يحاول إستباحة أرض مصر الطاهرة وحدودها وسيادة شعبها ، مقتدين بالرسول الكريم قولاً وعملاً وخلقاً لتظل درعاً يحمى سلامة الوطن وشعبه العظيم .