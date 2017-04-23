القاهرة - أ ش أ

افتتح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس ياسر القاضي اليوم المؤتمر السنوي الثاني للمسئولية المجتمعية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي تنظمه الوزارة وينطلق هذا العام تحت شعار” القوة في الشراكة” ويحرص على إضافة شركاء جدد إلى منظومة العمل الجاد لتنمية المجتمع.

حضر مراسم المؤتمر وفعاليات الجلسة الافتتاحية الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية وكمال الدالي محافظ الجيزة ونخبة من أهم قيادات المسئولية المجتمعية في مصر, وممثلين لشركات دولية وكبرى منظمات المجتمع المدني بالإضافة الى عدد من القيادات الحكومية.

وفي كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أكد المهندس ياسر القاضي أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وضعت استراتيجية للمسؤولية المجتمعية لتطويع التكنولوجيا والاتصالات لخدمة المجتمع شارك فيها المعنيين والمهتمين بتنمية المجتمع من دولة وقطاع خاص ومجتمع مدني وبادرت الوزارة بقيادة بعض المشروعات لإنجاز هذه الاستراتيجية وتحفيز الشركاء..مشيرا إلى أن 80 من أعمال ومشروعات المسئولية المجتمعية تأتي من الشركات العالمية والمحلية التي تعمل في القطاع.

وقد اكد إن الوزارة مكلفة ببناء قواعد بيانات المواطنين وتحديد احتياجات المجتمع، مشيرا الى ان المسئولية المجتمعية هي عمل جماعي يجب ان يشارك فيه القطاع بأكمله وليس وزارة الاتصالات بمفردها.