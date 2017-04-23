المنيا - أ ش أ

افتتح محافظ المنيا عصام البديوي اليوم /الأحد/ أعمال إعادة تأهيل وإعمار 50 منزلا بقرية الاعتزاز بمدينة سمالوط بتكلفة إجمالية بلغت مليونا و600 ألف جنيه وذلك ضمن المرحلة الثالثة لمبادرة إعادة إعمار القرى الأكثر احتياجا بصعيد مصر بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وجمعية الأورمان .

وأشاد المحافظ بالجهود التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني بهدف تحسين مستوي المعيشة معربا عن دعمه لكل الجمعيات التنموية صاحبة الفكر الإيجابي والمساهمة في برامج التنمية بالمحافظة لرفع العبء عن كاهل الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية والأكثر احتياجا .

من جانبه قال مدير عام جمعية الأورمان سيد الشوربجى أن أعمال إعادة إعمار المنازل تضمنت إنشاء وترميم وتعريش الأسقف وتركيب أبواب وشبابيك وتوصيل مياه وكهرباء ومحاره المنازل من الداخل والخارج وتركيب سيراميك حوائط وأرضيات ودهانات المنازل بالكامل

وأشار الشوربجى إلى أنه يتم اختيار الحالات المستفيدة من فئة الأسر الأولى بالرعاية من الأرامل والمطلقات ومحدودي الدخل من أبناء القرية وذلك عقب إجراء بحث اجتماعي بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي .