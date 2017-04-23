مونت كارلو -أ ش أ

أحرز النجم الاسباني رافاييل نادال لقب بطولة مونت كارلو لتنس الأساتذة للمرة العاشرة في مسيرته إثر تغلبه على الاسباني ألبرت راموس فينولاس 6 / 1 و6 / 3 اليوم الأحد في المباراة النهائية.

وحقق نادال (30 سنة) الملقب ب`”ملك الملاعب الرملية” اليوم أول لقب له خلال عام فكان آخر لقب حققه في بطولة برشلونة ووصل إلى النهائي ثلاث مرات خلال الربع الأول من العام الجاري لكنه خسرها جميعا.

وبات نادال أول لاعب منذ بداية عصر البطولات المفتوحة في 1968 يتوج بلقب بطولة تنس عشر مرات.

ورفع نادال عدد الألقاب في مسيرته إلى 70 لقبا وخاض اليوم النهائي رقم 11 في سجل مشاركاته ببطولة مونت كارلو.