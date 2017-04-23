الإسكندرية - أ ش أ

تنطلق فاعليات الأسبوع الرابع من الخطة الدعوية بمساجد الأسكندرية غدا / الاثنين / وذلك تحت عنوان ” العمل والبناء والتكريم الإلهى للنبي الكريم ” برعاية من الشيخ محمد العجمي وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية .

ويتناول الأئمة والدعاة على مدار ثلاثة أيام كيفية دفع الشباب إلى العمل والبناء والتحلى بصفات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سعيه واجتهاده وحبه للعمل بالتجارة وحثه في السعى على الرزق فإن من قواعد الإيمان حسن التوكل على الله والأخذ بالأسباب والسعي في الأرض .

وأشارت أوقاف الإسكندرية – في بيان لها – إنه ليس المطلوب أن تعمل بل إن المطلوب أن تحسن العمل كما قال الله في كتابه العزيز ” هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ” وطلب الله السعي بناء على هذا الإتقان والإبداع .

تأتي هذه الفاعليات ضمن احتفالات مديرية الأوقاف بالأسكندرية بذكرى الإسراء والمعراج وهي الليلة التي شهدت التكريم الإلهي للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم وإمامته للأنبياء والمرسلين وصعوده إلى سدرة المنتهي لينتقل الحبيب علم اليقين إلى عين اليقين إلى حق اليقين في مقام لاينبغي لأحد سواه ولا يكون لأحد غيره.