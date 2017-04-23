شرم الشيخ - أ ش أ

رحب محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة بانعقاد المنتدى العربي للحكومة الإلكترونية في مدينة شرم الشيخ برعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل تحت شعار “الطريق إلى التنمية المستدامة” مؤكدا أن الخدمات التكنولوجية استطاعت تلبية جميع الاحتياجات للمواطن والمستثمر.

وقال فودة خلال كلمته أمام المنتدى إن المنتدى يناقش قضية من أهم القضايا وهي دور الحكومة الإلكترونية في تحقيق التنمية المستدامة خاصة بعد أن أصبحت الحكومة الإلكترونية من أهم الواجهات المعاصرة لتكنولوجيا المعلومات مشيرا إلى أن العالم أجمع شهد طفرة غير مسبوقة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نتج عنها خلال فترة وجيزة مجموعة متنوعة ومتطورة من الخدمات التكنولوجية التي استطاعت خدمة المواطنين والمستثمرين وكذلك مختلف المؤسسات.

وأضف” إن هذا المنتدى يهدف إلى نشر استخدام تكنولوجيا المعلومات بالمؤسسات الحكومية من خلال إتمام التعاملات باستخدام الحاسب الآلي وتحويل العلاقات مع المواطنين والمستثمرين ورجال الأعمال وكذلك المؤسسات إلى علاقة إلكترونية تهدف إلى تحسين وسرعة الأداء وتقديم خدمة أفضل خاصة بعد أن أدرك العالم أهمية الحكومة الإلكترونية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنمية القدرات البشرية وتطوير النظم الإدارية والحكومية الفاعلة في التنمية التي تعد مدخل رئيس للتنمية المستدامة”.