اخبارمصر- حموده كامل

أجرت وزارة التضامن الاجتماعي اليوم قرعة علنية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج هذا العام بمقر الوزارة بالعجوزة حيث تم اختيار 12 ألف فائز من كافة محافظات الجمهورية وتم اعلان النتائج على موقع المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة hajjfoundation.org.eg على موقع بوابة الحج الموحدة Hij.moi.gov.eg وموقع الوزارة www.moss.gov.eg

وصرحت غادة والي أن الوزارة تحرص على إجراء القرعة الإلكترونية بشكل علني للعام الثالث على التوالي لضمان الشفافية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص حيث تم تخصيص 12 ألف فرصة حج لأعضاء الجمعيات الأهلية تم توزيعها على كافة المحافظات وفقا لنسبة تعداد سكان كل محافظة ويتم الاختيار وفقا لعدد الطلبات بكل إدارة اجتماعيةحيث بلغ عدد المتقدمين لأداء فريضة الحج هذا العام 40 ألف مواطن سجل منهم 34 ألف و600 مواطن فقط على برنامج القرعة .

كما وجهت الوزيرة بضرورة الحفاظ على جودة الخدمات التي تقدم للحجاج والسعي لتخفيض تكلفة برامج الحج ، موضحة أنه تم اتخاذ اجراءات لتقليل الزيادة وترشيد النفقات دون التأثير على جودة الخدمات المقدمة للحجاج وتم زيادة نسبة الحج الاقتصادي لتصل لنحو 50% من إجمالي التأشيرات، وأخيرا تم تنفيذ مستوى رابع اقتصادي لهذا العام مع زيادة العدد المخصص به ليصل لنحو 18% من التأشيرات.

جدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي تنظم هذا العام عدد 4 مستويات للحج المستوى الأول، خمس نجوم ، بسعر 87 ألف جنيه والثاني خمس نجوم أيضا بسعر 76 ألف جنيه، و المستوى الثالث ثلاث نجوم، بسعر 67 ألف و700جنيه والمستوى الرابع والأخير عبارة عن أربعة نجوم بسعر 59ألف و500 جنيه، شاملة جميعها أسعار تذاكر الطيران.



