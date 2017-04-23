أخبار مصر - د.هند بدارى

اعلنت جامعة عين شمس اليوم فوزها بـ الدرع العام للتميز خلال مسابقة “إبداع 5” لشباب الجامعات المصرية والمعاهد العليا والأكاديميات خلال حفل

ختام المسابقة بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة .

وشارك فيها أكثر من 4750 طالب يمثلون 110 من الجامعات والمعاهد والأكاديميات الحكومية والخاصة، وتنافسوا في 21 مجالًا أدبيًا وثقافيًا وفنيًا.

واستطاعت جامعة عين شمس الحصول على 21 جائرة في جميع مجالات التسابق منها الموسيقى ، الفنون الشعبية ، المسرح غير المتخصصين، المقال و

الانشاد الديني .

حضر الاحتفال المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، ا.د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، وا. حلمى النمنم وزير الثقافة، ود. عمر مروان وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، ود. غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، وا.د . جابر نصار رئيس جامعة القاهرة و وتسلم الدرع ا.د. فتحى الشرقاوى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.