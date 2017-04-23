أخبار مصر - د.هند بدارى

أطلقت جامعة القاهرة اليوم الأحد ولمدة يومين الملتقى الأول للتشغيل والتدريب بالمكتبة المركزية بمشاركة نحو 600 شركة بقطاعات البنوك والتأمين، وكبرى الشركات الصناعية، وقطاع البترول، والزراعية، وتكنولوجيا المعلومات، والمدارس الخاصة.

وافتتح الملتقى الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، وعمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق ورئيس رابطة خريجى جامعة القاهرة، ووزراء التعليم العالى ، والشباب ، والتخطيط ، ومحافظ الجيزة، ورؤساء الشركات المشاركة.

وشهد الملتقى اقبالا كبيرا من طلاب السنوات النهائية والخريجين من مختلف الكليات للبحث عن فرص عمل مناسبة .

وقد أعلن عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق ورئيس مجلس إدارة رابطة خريجى جامعة القاهرة فى مؤتمر صحفى عقب الافتتاح عودة وبدء فعاليات رابطة الخريجىن، وبحضور أعضاء مجلس إدارة الرابطة.