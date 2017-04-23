اخبار مصر- شيرين حسين

وقع الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور حسين جادين ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وثيقتي مشروعين في اطار برنامج الاتحاد الاروبى المشترك للتنمية الريفية.

وأشار وزير الزراعة الى ان الوثيقة الأولى والخاصة بمشروع الممارسات الزراعية الجيدة لتحسين استدامة الجودة والكمية لانتاج المحاصيل البستانية لصغار المزارعين في محافظة الفيوم، والتي تتم بميزانية قدرها 700 الف يورو، من الاتحاد الاوروبي.

وأوضح أن المشروع ينفذه منظمة الفاو، مع اتحاد منتجين ومصدرين الحاصلات البستانية، وجمعية تنمية الزراعة العضوية بالفيوم، فضلاً عن كلية الزراعة جامعة الفيوم، لافتاً الى أن المشروع يهدف بالأساس الى تحسين ظروف معيشة صغار مزارعي المحاصيل البستانية في خمس قرى داخل محافظة الفيوم من خلال زيادة القدرة التنافسية لانتاجهم ومن ثم تعزيز الحالة الاقتصادية لفقراء الريف خاصة صغار مزارعى المحاصيل البستانية.

واكد البنا ان الوثيقة الثانية والتي تم توقيعها مع المنظمة، خاصة بمشروع حصاد المياه والممارسات الزراعية الجيدة لتحسين سبل المعيشة وزيادة استدامة للمجتمعات الريفية في مطروح، حيث تم رصد ميزانية قدرها 900 الف يورو من الاتحاد الاوروبى أيضاً، وتنفذه المنظمة مع وزارتي الزراعة والري، ومركز بحوث الصحراء، وجهاز شئون البيئة، فضلاً عن المعاهد البحثية الحكومية وغير الحكومية الأخرى في المنظمة، ومنظمات المجتمع المدنى، والمزارعين المحليين، وسيدات الاعمال المحليين.

واوضح وزير الزراعة أن المشروع يهدف بشكل عام الى زيادة استدامة وانتاجية الزراعة المطرية في المناطق الريفية من شمال مطروح، كذلك تحسين مستوى المعيشة لفقراء الريف في المنطقة، كذلك التوسع في جمع المياة والمحاصيل المرتبطة بالممارسات الزراعية الجيدة في مناطق الزراعة المطرية في شمال مطروح.