اخبارمصر- حموده كامل

استعرض اللواء بحرى أيمن صالح رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط مع نائب رئيس مجلس إدارة شركة حاويات سنغافورة PSA وذلك بحضور مدير التسويق بالشركة، مشروع محطة الحاويات الجديدة بميناء دمياط وتناول أخر موقف لإنشاء تلك المحطة .

كما تسلمت الهيئة أول قاطرة بحرية ضمن قاطرتين جديدتين كانت قد تعاقدت على بنائهما فى فبراير 2011 مع شركة التمساح لبناء وإصلاح السفن إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس وذلك بعد إنهاء كافة التجارب البحرية والتراخيص الملاحية بنجاح .

صرح بذلك اللواء بحرى أيمن صالح رئيس مجلس الإدارة وأضاف أن القاطرة ( إبراهيم ) ذات قوة شد 25 طن وغاطس 4 متراً ويبلغ طولها 26 متراً وعرضها

9 أمتار و تمتاز القاطرة البحرية بإستهلاكها البسيط للوقود وقطع غيارها الرخيصه بالمقارنة بالقاطرات الأخرى ذات قوة الشد الأكبر ،

كما تمتاز بقدرتها على الدخول والخروج فى الميناء النهرى بسهولة ويسر ، وذلك لإحتياج الهيئة فى المرحلة المقبلة لمثل هذه النوعيه من الوحدات البحرية نظراً لزيادة الحركة المتوقعة بالنقل النهرى على مستوى الجمهورية ككل وخطط الدولة للإستفادة به، و من المتوقع أن يتم إستلام القاطرة الثانية ( مختار ) خلال فترة وجيزة .