المنيا - أ ش أ

انتهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط من أعمال توصيل خط المياه الجديد الناقل للمياه لمنطقة جبل الطير وجارى العمل حاليا على تطوير محطة المياه بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا وذلك لحل مشكلة ضعف المياه بالمنطقة.

وقال أحمد عبدالله رئيس مركز ومدينة سمالوط – في تصريح له اليوم الأحد – إن الوحدة المحلية لا تألو جهدا في الاستعداد لاستقبال مولد السيدة العذراء بدير جبل الطير وتيسير كافة السبل والخدمات المقدمة للمواطنين وذلك حرصا على خروج الاحتفالات بالمولد بالصورة اللائقة ولما يتمتع به الموقع من مكانة دينية وأثرية وسياحية كبيرة حيث قامت الوحدة المحلية باستكمال أعمال رصف ازدواج طريق الدير بمعرفة وحدة الرصف حرصا على تحقيق السيولة المرورية للمارة من المواطنين والمركبات.

وأضاف أنه تم تركيب مواسير الصرف الصحي لحل مشكلة مياه الصرف بالقرية وتركيب المحابس والمطابق العمومية حتى يتسنى استكمال رصف الطريق السياحي الجديد.