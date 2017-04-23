الرباط -أ ش أ

قال سفير مصر في المغرب أحمد إيهاب جمال الدين إن النادي الأهلي يعد خير سفير للرياضة المصرية في الخارج وأن النادي دائما وأبدا ما

يشرف مصر في المحافل الرياضية الإفريقية أو العالمية.

وأكد السفير المصري – في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي الأحد – أن الأهلي شرف مصر بالفوز بلقب كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد بعد تغلبه على الحمامات التونسي (29`-22) في المباراة التي أقيمت أمس السبت على صالة الانبعاث بمدينة أغادير المغربية.

وأشار السفير أحمد إيهاب إلى أن بعثة الأهلي في المغرب شرفت مصر داخل وخارج الملعب; نظرا لحالة الالتزام والانضباط التي ظهر عليها اللاعبون والجهاز الفني مضيفا أنه كان سعيد جدا بالتواجد ضمن فريق الأهلي.

وكان مروان هشام عضو مجلس إدارة النادي ورئيس بعثة الفريق في المغرب قام عقب مباراة أمس بإهداء درع النادي إلى سفير مصر في المغرب; تقديرا لجهوده مع البعثة طيلة فترة إقامتها في مدينة أغادير والعمل على تذليل كافة الصعوبات التي واجهتها .

يذكر أن بعثة الفريق الأول لكرة اليد غادرت صباح اليوم الأحد مدينة أغادير المغربية متجهة إلى مدينة كازابلانكا في طريقها للعودة إلى القاهرة.

ومن المقرر أن تظل البعثة ترانزيت في مدينة كازابلانكا حتى مساء اليوم قبل التحرك إلى مصر حيث من المقرر أن تصل البعثة إلى القاهرة فجر الثلاثاء.