اخبار مصر - وكالات

تعمل شركة نيورالينك Neuralink على تقنية لربط الدماغ البشري مع أجهزة الكمبيوتر عبر خلق أجهزة بأحجام ميكرونية وجلب هذا المنتج الجديد إلى السوق خلال أربع سنوات، وذلك بحسب ما صرح إيلون ماسك الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة تيسلا للسيارات الكهربائية الفاخرة الخميس.

وبحسب ماسك فإن هذا المنتج الجديد يساعد في بعض الإصابات الدماغية الشديدة الحاصة بسبب السكتة الدماغية والسرطان، وتعد نيورالينك ثالث شركة يمتلكها ماسك جنباً إلى جنب مع تيسلا Tesla للسيارات الكهربائية وسبيس إكس SpaceX للفضاء.

ويأتي إعلان الرئيس التنفيذي للشركة بعد مرور يوم واحد على كشف شركة فيس بوك عن خططها لبناء جهاز استشعار لا يتطلب إدخاله ضمن الجسم قادر على السماح للمستهلكين بكتابة 100 كلمة في الدقيقة باستعمال الموجات الدماغية فقط، حيث تعادل هذه النسبة خمسة أضعاف معدل ما يمكن للمستهلك كتابته اليوم على الهاتف الذكي.

وأشار فيس بوك في مؤتمرها للمطورين F8 إلى أن هناك حاجة ملحة مستقبلاً للتواصل بشكل مباشر مع الدماغ البشري وهو المستقبل الذي تعمل فيه نظارات الواقع المعزز على عرض الأجسام الافتراضية ضمن العالم الحقيقي.

وألمح ماسك عن طموحاته للتواصل مع الدماغ البشري خلال الأشهر الأخيرة، وأن تقنيات مثل الذكاء الصناعي والتعلم الآلي ستخلق أجهزة حواسيب متطورة جداً وأن البشر سوف يحتاجون إلى زرع أربطة عصبية ضمن أدمغتهم لمواكبة التطور الحاصل.

وأضاف ماسك في تصريحه: “هناك مجموعة من المفاهيم في الرأس والتي ينبغي للدماغ لاحقاً ضغطها إلى معدل بيانات منخفض بشكل كبير يسمى الكلام أو الكتابة، وفي حال كان هناك واجهتين الدماغ فإنه من الممكن فعلاً القيام باتصال تصوري مباشر غير مضغوط مع شخص آخر”.

ويمكن أن تستغرق هذه التكنولوجيا بين ثماني إلى عشر سنوات لكي تصبح قابلة للاستعمال من قبل الأشخاص الذين ليس لديهم إعاقة، ويعتمد هذا الأمر اعتماداً كبيراً على توقيت الموافقة التنظيمية ومدى جودة عمل الأجهزة على الأشخاص ذوي الإعاقة.

تجدر الإشارة إلى أن إيلون ماسك قد أطلق شركة نيورالينك Neuralink في شهر يوليو (تموز) 2016، وجرى تسجيلها في ولاية كاليفورنيا كشركة أبحاث طبية، ويخطط ماسك لتمويل الشركة التي تعمل على دمج أجهزة الكمبيوتر مع العقول البشرية بنفسه.