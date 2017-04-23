اخبار مصر- شيرين حسين

وقع الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، والدكتور طارق الزدجالى مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية، اتفاقاً لتوريد مليون جرعة لقاح الحمى القلاعية، لمصر بميزانية قدرها خمسة مليون وثمانمائة الف جنيه، تمولها المنظمة ويتم توريدها من معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية التابع لمركز البحوث الزراعية.

وأكد وزير الزراعة خلال كلمته في مراسم توقيع الإتفاق، على أهمية الدور الذي تقوم به المنظمة العربية للتنمية الزراعية في مصر، ومشروعات التعاون المشترك من أجل تحقيق التنمية الزراعية المستدامة في الريف المصري، والتيسير على الأسر والفئات الأكثر إحتياجاً خاصة في المناطق النائية والمهمشة.

وقال البنا ان ذلك الإتفاق سيساهم بشكل كبير في السيطرة على الامراض الحيوانية العابرة للحدود في جمهورية مصر العربية وبالأخص مرض الحمى القلاعية، بما يأتي أيضاً ضمن خطة الوزارة لتنمية الثروة الحيوانية في مصر.

وأشار الى انه تم أيضاً إطلاق حملة قومية لتحصين الماشية بكافة قرى وأنحاء مصر، ضد مرض الحمى القلاعية، من خلال لجان وحملات بيطرية تجوب كافة القرى، مشيراً الى انه يتم حالياً حصر وتسجيل وترقيم الحيوانات في مصر، لإتاحة بيانات وحصر دقيق لأعداد الماشية في مصر، وتوفير اللقاحات والأمصال اللازمة لها، وتتبع تحركات الحيوانات داخل المحافظات المختلفة.

ومن جهته أكد الدكتور طارق الزجالي مدير المنظمة، على أهمية التواصل المستمر بين وزارة الزراعة والمنظمة، من اجل تحقيق التنمية الزراعية المستدامة في كافة القطاعات المتعلقة بالزراعة، لافتاً الى ان تلك الاتفاقية تأتي في لإطار البرنامج القومي لمكافحة الأمراض الحيوانية العابرة للحدود في المنطقة العربية الذي تنفذه المنظمة مع الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية.

وتقدم الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالشكر والتقدير للدكتور طارق الزدجالي مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية، على المجهودات التي بذلها خلال فترة توليه إدارة المنظمة، والتعاون المستمر مع مصر.