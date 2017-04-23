اخبار مصر - وكالات

تلقى رجل أمريكي يدعي ألكيش باتيل من ولاية تكساس مساعدة من فتاة مختصة بالسيطرة على التماسيح بعدما اقتحم تمساح ضخم كراج منزله.

قام باتيل بالاتصال بقسم الشرطة التي لبت النداء على الفور برفقة فريق إنقاذ مختص بالسيطرة على التماسيح.

ولم يصدق الحاضرون ما شاهدوا عندما بدأت فتاة من فريق الإنقاذ تدعى كريستي كروبوث بسحب التمساح بحبل إلى الحديقة الأمامية للمنزل وأقفلت فمه بمساعدة شرطيين، قبل أن تغطي عينيه بقطعة قماش.

وقال باتل “فوجئت عندما قامت كروبوث بالسيطرة على التمساح بهذه السهولة، كانت تعرف بالضبط ما يجب أن تفعله. لقد قامت بعمل رائع”.

من الجدير بالذكر بأن كروبوث معروفة بلقب “فتاة التماسيح” بسبب خبرتها الواسعة في التعامل مع التماسيح والسيطرة عليها وفق ما ورد في موقع “يو بي آي” الإلكتروني.