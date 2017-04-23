القاهرة - أ ش أ

هبطت مؤشرات البورصة المصرية على نحو حاد لدى إغلاق تعاملات اليوم الأحد – بداية تعاملات الأسبوع – وسط عمليات بيع مكثفة من جانب المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية والعربية، قابلها شراء انتقائي من المستثمرين الأجانب.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 11.8 مليار جنيه عند الإغلاق ليبلغ 651.6 مليار جنيه بعد تداولات اجمالية بلغت 870 مليون جنيه.

وهبط مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 2.8 % ليغلق عند مستوى 12544.92 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70، بنسبة 0.55 % ليسجل 587.77 قطة.

وامتدت التراجعات إلى مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقاً ليخسر 1.24 % لينهى التعاملات عند 1349.63 نقطة.