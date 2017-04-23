اخبار المنيا - وفاء صلاح

أعلن اللواء عصام البديوي محافظ المنيا بدء الإجراءات التنفيذية لإقامة أول مدينة نسيجية بصعيد مصر ، علي مساحة 306 فدان بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة ، شرق النيل والذي بهدف الي دعم الاستثمار في المحافظة وتوفير فرص عمل والقضاء علي البطالة .

وكانت المحافظة قد استقبلت اليوم لجنة هندسية من الهيئة العامة للاستثمار لاستلام الموقع المخصص والقيام بأعمال الرفع المساحي للمنطقة ، تمهيدا لأعداد مذكرة بإصدار قرار جمهوري بالتخصيص ، والبدء في أعمال التصميمات والرسومات الهندسية للتنفيذ

يذكر ان المشروع تم الإعلان عنة منذ عام ، ضمن 3 مدن نسيجية علي مستوي الجمهورية ، أحداهم في المنيا ، والثانية في مدينة بدر ، والثالثة في الأقصر و تضم تجمعات ، منطقة حرة للصناعات النسجية لإنعاش الاقتصاد والتنمية بالمحافظات الثلاثة.