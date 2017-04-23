اخبار مصر- شيرين حسين

التقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم بعدد من الوزراء، لتنسيق الجهود بما يحقق أهداف المؤتمر في صنع حوار راق وصريح مع الشباب حول مختلف قضايا الوطن.

جاء ذلك في إطار الإعداد لمؤتمر الشباب الذي تستضيفه مدينة الإسماعيلية في الفترة من 25 إلى 27 إبريل الجاري.

ووجه رئيس الوزراء الوزراء بالإهتمام بتقديم صورة واضحة للشباب حول ما تم تحقيقه من إنجازات في إطار برنامج الإصلاح الإقتصادي خلال الفترة الماضية، لاسيما ما تم تنفيذه من مشروعات في مجالات من بينها الصحة والإسكان والخدمات الإجتماعية والنقل والتموين والزراعة والكهرباء.

كما وجه رئيس الوزراء بعرض مؤشرات أداء الإقتصاد المصري التي غدت تعكس تحسناً مقارنة بفترات سابقة، إلى جانب توضيح التحديات التي تواجه الاقتصاد وما تفرضه جهود الإصلاح من صعوبات ناجمة عن تراكم المشكلات وعدم تناولها بشكل جذري في فترات سابقة، هذا بالإضافة إلى أهمية عرض موجز لخطط الدولة خلال الفترة القادمة في إطار تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة 2030.

ووجه رئيس الوزراء بعرض تصور الحكومة للتغلب على التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري من خلال خطط على المديين القصير والمتوسط، وكذا توضيح جهود الحكومة لمعالجة الآثار الناتجة عن برنامج الإصلاح الإقتصادي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.

وأكد رئيس الوزراء أن عرض الموضوعات في إطار من الوضوح من شأنه تكوين صورة متكاملة ومتوازنة أمام المشاركين في المؤتمر، حول الأوضاع الاقتصادية في مصر، ومنهجية الحكومة في التعامل معها، وذلك في إطار الحرص على الشفافية والاستفادة من المناقشات المفتوحة، والاستماع إلى مختلف الآراء والأفكار، خاصة وأن المؤتمر يعد فرصة جيدة للتعرف بشكل مباشر على آراء الشباب بوصفهم قوة فاعلة رئيسية في المجتمع وأحد الشركاء في تحمل المسئولية وصنع القرار وقيادات المستقبل.