دمنهور - أ ش أ

وجهت محافظ البحيرة المهندسة نادية عبده مدير عام التعليم الفنى مسعود الفقى بضرورة التوسع فى فتح منافذ جديدة لبيع منتجات مدارس التعليم الفنى ” الثانوي الزراعي ” بنطاق الوحدات المحلية والقروية وذلك لعرض وبيع منتجات تلك المدارس من الدواجن ومشتقاتها والبيض والألبان والعصائر والخضروات المجمدة والمخبوزات بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن المواطنين والقضاء على جشع بعض التجار ومنع احتكارهم للسلع وزيادة أسعارها تزامنا مع حلول شهر رمضان الكريم .

وطالبت التعليم الفنى بانتظام ضخ تلك المنتجات وقيام مديرية الصحة والتموين بالمتابعة المستمرة للوقوف على مدى سلامة تلك المنتجات ومطابقتها للمواصفات للحفاظ على صحة المواطنين لتقديم منتجات ذات جودة وبأسعار مناسبة .

من جانبه قال مدير عام التعليم الفنى إنه يوجد 8 مدارس زراعية على مستوى المحافظة سيتم توزيع إنتاجها على 21 منفذا بمدن ومراكز المحافظة بالإضافة إلى المنافذ الموجودة بتلك المدارس وتغطية المنافذ الجديدة التي سيتم افتتاحها بمناسبة الشهر الكريم لبيع المنتجات الغذائية بالأسعار الاقتصادية للمواطنين .