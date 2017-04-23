القاهرة - أخبار مصر

تمكنت أجهزة الأمن بالإسكندرية، من كشف غموض العثور على جثة عامل جمع قمامة ملقاة بجوار محطة ترام بولكلى شرق المحافظة، حيث تبين أن وراء ارتكاب الحادث اثنين من زملائه لوجود خلافات فيما بينهم على مناطق جمع القمامة وسابقة قيام المجني عليه بالتعدي على أحدهما.

كان قسم شرطة أول الرمل قد تلقى بلاغًا بشأن العثور على جثة (ي ص ع) عامل قمامة بجوار محطة ترام بولكلي دائرة القسم، مصابًا بجرح طعنى بالرقبة من الناحية اليسرى، وبجواره تروسيكل (بدون لوحات معدنية)، محملة بالقمامة وبحوزته متعلقاته (بطاقة تحقيق الشخصية وهاتفه المحمول – مبلغ 160 جنيهاً).

تم على إثر ذلك تشكيل فريق بحث برئاسة رئيس قسم المباحث الجنائية، وتحت إشراف مدير إدارة البحث الجنائي، بالتنسيق مع فرع الأمن العام بالإسكندرية لكشف غموض الحادث.

توصلت الجهود إلى تحديد مرتكبى الواقعه كل من “ا ج م”، 30 عامًا، عامل جمع قمامة مقيم أرض سليم إسكندر، دائرة قسم شرطة ثان الرمل، والسابق اتهامه فى القضيه جنايات قسم شرطة ثان الرمل (مخدرات)، و”ال ا ع”، 16 عامًا، عامل جمع قمامة، مقيم مساكن القلعة، دائرة قسم ثان الرمل.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما، واعترفا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات فيما بينهما على مناطق جمع القمامة وسابقة قيام المجني عليه بالتعدي على الأول.

حيث قررا خلال التحقيقات معهما، بأنه حال سيرهما بالشارع محل الواقعة يستقلان عربة لجمع القمامة، شاهدا المجني عليه أثناء قيامه بجمع القمامة فقام الأول بالتعدي عليه بالضرب بعصا على رأسه وقدمه اليسرى حتى سقط أرضًا ثم قام الثاني بطعنه بالرقبة من الناحية اليسرى بسكين كان بحوزته حتى تأكدا من وفاته وفرا هاربين.

بإرشادهما تم ضبط السكين والعصا المستخدمتين فى الواقعة وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.