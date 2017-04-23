أخبار مصر - د.هند بدارى

نظم اعضاء اتحاد شباب أسيوط بالتعاون مع المنطقة الجنوبية العسكرية والمجلس القومى للمرأة والوحدات المحلية بمحافظة أسيوط وجمعية رجال الاعمال بأسيوط قافلة مساعدات إنسانية عاجلة مكونة من مواد غذائية وبطاطين ومنسوجات لدعم المتضررين من حرائق المنازل بمنطقة عزبة الجمايلة التابعة لقرية العفادرة بمركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط

وانتقلت قافلة المساعدات للقرية تحت رعاية الوزير المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط واللواء أركان حرب شريف سيف الدين – قائد المنطقة الجنوبية العسكرى ومتابعة المهندس محمد عبد الجليل النجار – سكرتير عام محافظة أسيوط .

يأتى ذلك على خلفية الحرائق المتكررة والمجهولة الأسباب والتي أصابت عدد من منازل القرية بدون معرفة سبب معلوم لتلك الحرائق التي كانت تتكرر بصفة يومية الأمر الذى ترتب عليها إخلاء الأهالى للمنازل من السكان وتشكيل فرق إطفاء شاركوا فيها لإطفاء الحريق المتكرر الذى لا يعرف أهالي تلك القرية سبب هذه النيران المستمرة ليل نهار فى اماكن مختلفه داخل المنازل سوى أن ” الجن” هم من يقومون بذلك – على حد قولهم الى ان تمكن بعض القرقاة من حل المشكلة وانهاء تلك الحرائق.