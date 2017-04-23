القاهرة - أخبار مصر

انقلبت سيارة ملاكي، قبل مدخل عزبة رحيم، بطريق “القاهرة-الفيوم” الصحراوي، بمحافظة الفيوم، ما أدى لإصابة تاجر ملابس سوري الجنسية، وابنته الطالبة، من سكان مساكن التعاونيات، وتم نقلهما إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج، حسب بيان أمني، اليوم الأحد.

كان اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة سنورس، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة بطريق القاهرة-الفيوم الصحراوي، قبل مدخل عزبة رحيم.

انتقل ضباط مركز شرطة سنورس، إلى مكان الحادث، وتبين انقلاب السيارة رقم ف ل د 1386 ملاكي، قيادة (جمعة.ج.ا-40 سنة)، تاجر ملابس “سوري الجنسية”، ومقيم بمساكن التعاونيات بحي كيمان فارس، بمدينة الفيوم، مصاب بكسر بالذراع الأيمن، وبرفقته ابنته (ماجدين-10 سنوات)، طالبة “سورية الجنسية”، مصابة بجرح قطعي بالوجه، بسبب انفجار الإطار الأمامي الأيسر للسيارة، مما أدى لانقلابها.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتم تحويلهما إلى مستشفى الزهراء التخصصي، حيث تم التحفظ على السيارة.

تحرر محضر بالواقعة، رقم 11875 لسنة 2017 م، جنح مركز سنورس، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.