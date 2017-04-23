القاهرة - أخبار مصر

تمكنت حملة مشتركة بين محافظة البحيرة ومديرية الأمن من إزالة 307 إشغالات طريق فى حملة على الطرق والشوارع الرئيسية بالمحافظة.

كانت الحملة التى قادها اللواء علاء الدين شوقى، مدير أمن البحيرة، واللواء محمد خريصة، مدير إدارة البحث الجنائى، قد تمكنت من إزالة 307 إشغالات طريق ثابت ومتحرك كانت تعطل الطرق الرئيسية فى المحافظة، بينها 17 كشكا خشبيا و32 تندة، مع إزالة 123 فرشًا، وكذلك إيقاف بناء 3 مبان مخالفة.

تم تحرير محاضر للمخالفين وإبلاغ النيابة العامة للتحقيق.