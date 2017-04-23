أخبار مصر - د.هند بدارى

تنظم جامعة عين شمس غدا الاثنين فعاليات المهرجان السنوي “أيام الشعوب” بدار الضيافة.

وصرح سمير عبدالناصر أمين عام المساعد بجامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بأن المهرجان حتى 27 أبريل الجارى، وبمشاركة 13 دولة عربية وإفريقية وآسيوية .

وأضاف عبد الناصر إن المهرجان يهدف إلى التعرف على الثقافات المختلفة للدول المشاركة وهى” المغرب، تشاد، الهند، أذربيجان، الصومال،

موريتانيا، اليابان، ماليزيا، السودان، جنوب السودان، روسيا، عمان، العراق” من خلال استعراض ثقافاتهم وملابسهم ومأكولاتهم وفنونهم الشعبية، وبحضور الملحقين الثقافيين الدبلوماسيين لهذه الدول.

وأكد عبدالناصر على أن الجناح المصرى هذا العام يجمع بين الطابع النوبي والريفي، كما يشارك في الجناح المصرى لأول مرة هذا العام معهد

الدراسات العليا للبردي والنقوش وكذلك اتحاد الطلاب، وعن فعاليات المهرجان أوضح أنها ستبدأ بطابور عرض لحاملي أعلام الدول المشاركة بالإضافة إلى عرض للفنون النوبية و عرض آخر للفنون الإفريقية.