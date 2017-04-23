القاهرة - أخبار مصر

نجح رجال الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، في إحباط محاولة تهريب سبعة ملايين قطعة ألعاب نارية إلى داخل البلاد عبر ميناء بورسعيد البحري.

أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة موانئ بورسعيد بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، قيام المدعو”أحمد إ.م” ملك شركة استيراد وتصدير كائنة بمحافظة الدقهلية، باستيراد حاوية مشمولها (جنوط سيارات نقل حديدية)، واردة من إحدى الدول الأجنبية لميناء بورسعيد البحري، وقيامه بإخفاء كميات كبيرة من البضائع الممنوعة والمحظور دخولها البلاد.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام، تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لفحص مشمول الرسالة في حضور مندوب صاحب الشأن، أسفرت أعمالها عن ضبط (2302 كرتونة بداخلها 7,320,528 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.