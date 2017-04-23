القاهرة-اخبار مصر

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة مد فترة انقطاع المياه عن مناطق التجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة، بسبب حدوث معوقات فى إصلاح خط قطر 1200 مم المغذى لمدينة القاهرة الجديدة، مؤكدة العمل على سرعة الانتهاء من إصلاح الخط، وعودة المياه فى أقرب وقت ممكن.

وتعمل الشركة على توفير المياه للمناطق المتأثرة، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.