أخبار مصر - ايناس البسيوني

نجحت أجهزة البحث الجنائى بالقليوبية فى تحديد وضبط أحد مرتكبى واقعة خطف مواطن وطلب فدية مالية مقابل إطلاق سراحه .

فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية لكشف غموض واقعة بلاغ المواطنة “ع.س.م” سن 40 – ربة منزل – ومقيمة بدائرة المركز – بتغيب نجلها المواطن “إبراهيم م.س” سن21 – بدون عمل – ومقيم بذات الناحية ، عقب عودته من حفل عرس أحد أصدقائه بقرية العمار الكبرى وتلقيها إتصال هاتفى من شخص مجهول طلب خلاله مبلغ مالى قدره ( 3 مليون جنيه ) كفدية نظير إطلاق سراح نجلها .

فقد تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة وعددهم أربعة أشخاص وضبط أحدهم ويدعى / هانى . م . ر – سن 35 – عاطل – ومقيم بدائرة مركز شرطة طوخ ، وبمواجهته إعترف بإرتكابة الواقعة بالإشتراك مع المتهمين الهاربين ، وأنه على معرفه بالمجنى عليه ، وأن دورة كان رصد المجنى عليه وأنه والمتهمين قاموا بإعداد سيارة إستخدموها فى إرتكاب الواقعة ، وأنه قام بمساومة أهلية المجنى عليه على دفع مبلغ مالى قدره ( 3 مليون جنية ) وعقب علمهم بالملاحقات الأمنية لهم قاموا بالتخلى عن المجنى عليه خشية ضبطهم .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق ، وجارى تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين