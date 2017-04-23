القاهرة -أ ش أ

وافق الأمير طلال بن عبد العزيز رئيس البرنامج على مضاعفة قيمتها لتكون مليون دولار بدلا من 500 الف ، وذلك بهدف تحقيق أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030″.

أعلن ناصر القحطاني المدير التنفيذي لبرنامج الخليج العربى الإنمائى “أجفند” عن اختيار مجال التعليم كموضوع لجائزة أجفند لعام 2017 ، باعتباره الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030

و ذلك انطلاقا من إيمان الامير طلال بالدور المؤثر لهذه الجائزة في دعم الجهود الإنسانية المتميزة الهادفة إلى تنمية وتطوير مفاهيم التنمية البشرية وأبعادها، و تعميم تجارب المشاريع الناجحة، و إبراز أفضل الممارسات المعنية بتحسين المستوى المعيشي للفقراء والمحرومين.

صرح بذلك عبد المنعم الأشنيهى المستشار الإعلامى للأمير طلال عبد العزيز ، عقب عودته اليوم الاحد للقاهرة قادما من سويسرا بعد مشاركته فى فاعليات منتدى “أجفند” الخامس الذى عقد خلال الفترة من 18 إلى 20 إبريل الحالى بمدينة جنيف وتضمن الإعلان عن الفائزين بجوائز أجفند لعام 2016 والتى دار موضوعها حول تمكين اللاجئين اقتصاديا واجتماعيا .