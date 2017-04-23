نشرة الظهيرة من اخبار مصر
اعداد - نجلاء عزت
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نصر و البنك الدولى يبحثان انهاء المليار جنيه الشريحة الـ3 للقرض
السيسي يتوجه للسعودية لعقد قمة مع الملك سلمان
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بالصور..السيسي يضع إكليلا من الزهور على قبر الجندي لمجهول
عودة ضخ المياه للعريش بعد إصلاح كسر الخط الرئيسي
بدء الجلسة الافتتاحية للمنتدى العربي للحكومة الالكترونية
البابا تواضروس يصل إلى الكويت
اغلاق موانئ شرم الشيخ و الغردقة لسوء الاحوال الجوية
قادة الجيوش يضعون الزهور على نصب الجندي المجهول
انطلاق التدريب البحري المصري – الامريكي “تحية النسر 2017”
مدبولي يتابع مع البنك الدولي تنفيذ مشروعات الصرف الصحي
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نصر و البنك الدولى يبحثان انهاء المليار جنيه الشريحة الـ3 للقرض
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