الاسكندرية -د هند بداري

احتفلت الفنانة التشكيلية سماء يحيى بافتتاح معرضها “دنيا” الذي تستضيفه قاعة حامد عويس بمتحف الفنون الجميلة بالاسكندرية تحت رعاية ا.د. خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية.

قد تفوقت “سماء” على نفسها في ثلاث محاور احدها عرائسها الخشبية المستوحاة من عروسة المولد المجسمة بتقنيات بسيطة متقنة لأول

مرة في ساحة التشكيل العربي،والآخر معلقاتها على قماش الخيامية بالوجوه المصرية لبنت البلد وشاطيء النيل وأشرعة المراكب كالعرائس

الراقصة.كما نجحت في تقديم رسوماتها بالأبيض والأسود.