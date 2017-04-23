باريس - أ ش أ

أدلى مرشحو الرئاسة الفرنسية الـ 11 بأصواتهم في الجولة الاولى من الانتخابات الرئاسية التي انطلقت اليوم الاحد في نحو 67 الف مركز اقتراع في جميع ارجاء البلاد .

وصوت فرانسوا فيون مرشح حزب الجمهوريون (اليمين) في الدائرة السابعة لباريس وسط حراسة أمنية مشددة على خلفية التهديدات الإرهابية التي تعرض لها مؤخرا.

وتوجه المرشح الوسطي ايمانويل ماكرون برفقة زوجته إلى مركز اقتراع بمدينة توكيه (شمال) للإدلاء بصوته و وقف في طابور منتظرا دوره وسط اهتمام خاص من وسائل الاعلام باعتباره المرشح الأوفر حظا بحسب كل استطلاعات الرأي طوال الأسابيع الاخيرة.

بينما صوتت مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن في مدينة “اينان-بومون” العمالية بشمال فرنسا و التي تعد من أبرز معاقلها بعد ان انتزعتها من اليسار في الانتخابات المحلية عام 2014.

و أدلى بنوا هامون بصوته في مدينة “تراب” بمنطقة “لي افلين” التي يمثلها في الجمعية الوطنية (مجلس النواب) منذ عام 2014. كما صوت مرشح اليسار المتطرف جون لوك ميلونشون في الدائرة العاشرة لباريس وسط تواجد كثيف من وسائل الاعلام .

و صوت المرشح الرئاسي نيكولا دوبان-إينيان رئيس حزب “انهضي فرنسا” (يمين) ببلدة “يير” الفرنسية التي يرأس بلديتها منذ عام 1995.

و أدلت ناتالي أرتو مرشحة حزب “النضال العمالي” بصوتها في بلدة “بانتان” في منطقة “سين-سان-دوني” بالضاحية الشمالية الشرقية لباريس.

و صوت فيليب بوتو العامل بمصنع فورد للسيارات و مرشح الحزب المعادي للرأسمالية الجديد في مدينة بوردو بجنوب غرب فرنسا, فيما صوت فرانسوا أسيلينو مرشح حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري في الدائرة ال 11 بباريس.

و من جانبه, صوت جاك شيميناد ممثل حزب “التضامن و التقدم” و الذي يعد اكبر المرشحين سنا في الدائرة 20 لباريس.فيما صوت المرشح المستقل جون لاسال في منطقة بيرينيه أتلانتيك (جنوبي غرب فرنسا).

و كانت مراكز الاقتراع فتحت أبوابها في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي ومن المقرر أن تغلق أبوابها في الثامنة مساء في بعض المدن الكبرى وفي السابعة في غيرها على ان تجرى بعد ذلك عملية فرز الأصوات و إعلان النتائج الجزئية لمعرفة اسماء المرشحين اللذين سيتأهلان للجولة الحاسمة من الاقتراع في 7 مايو.