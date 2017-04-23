القاهرة -أ ش أ

تستأنف ريم مصطفى تصوير مجموعة من مشاهدها بمسلسل “أيام حسن الغريب” غدا “الأثنين” بمدينة الإنتاج الإعلامي،وكانت قد صورت بعض مشاهدها بمدينة

الغردقة .

وتدور أحداث مسلسل “أيام حسن الغريب” في إطار شعبي،من خلال شاب يتورط في قضية يدخل على إثرها السجن ويقرر بعد خروجه الانتقام، يشارك في البطولة ريهام حجاج، صلاح عبد الله، رياض الخولي،رانيا منصور، أحمد عبد الله محمود، ياسر على ماهر، حمدي الوزير،نهى صالح،ومايا فارس،وتأليف مصطفى حمدي، وإخراج مجدى أحمد على.