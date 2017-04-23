قنا -أ ش أ

تمكن ضباط مباحث التموين بمحافظة قنا اليوم الأحد من ضبط مدير الجمعية الزراعية بمركز دشنا قبل بيعه 12 طنا من الأسمدة الكيماوية المدعمة دعما كليا في السوق السوداء بدائرة المركز.

وكان مدير أمن قنا اللواء صلاح الدين حسان قد تلقى إخطارا من اللواء محمد هندي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بضبط مدير الجمعية الزراعية بمركز دشنا ويدعي “سيد محمد مصطفي محمد” (59 عاما) لتجميعه 12 طنا من الأسمدة الكيماوية المدعمة دعما كليا بهدف حبسها عن التداول وإعادة بيعها في السوق السوداء ،، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال القضية فيما تولت النيابة العامة التحقيق.