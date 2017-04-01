نيويورك -أش أ

بعد ليلة نوم سيئة ، يتحول الكثيرون إلى الكافيين لتعزيز طاقتهم سعيا لمستويات الطاقة و التيقظ .. ومع ذلك ، أكدت دراسة طبية حديثة أن الاتجاه إلى ممارسة رياضة المشي لمدة 10 دقائق والصعود و الهبوط على الدرج يؤديان لنفس تأثير تناول الكافيين.

فقد توصل الباحثون في جامعة ” جورجيا” الأمريكية ، إلى أن البالغين الذين حرموا من ليلة نوم هادئة ولجأوا إلى صعود وهبوط الدرج بسرعة منتظمة لمدة 10 دقائق ، شعروا بنشاط أكبر وتعزيز الحافز لديهم ، مقارنة بالأشخاص الذين تناولوا 50 ملليجرام من الكافيين أي ما يعادل علبة واحدة من الصودا .

واوضح الدكتور”باتريك أوكونور” رئيس قسم علم الحركة في جامعة ” جورجيا” والمشرف على تطوير الأبحاث ، أن النتائج المتوصل إليها تعد بشرى سارة للممتهنين لأعمال مكتبية ، الذين غالبا ما يجدون صعوبة في الوقوف لبعض الوقت بعيدا عن مكاتبهم.