غزة - أ ش أ

نفت مصادر أمنية إسرائيلية اليوم الأحد أن تكون طائرات من سلاح الجو الإسرائيلي قامت بقصف معسكر سوري في مدينة القنيطرة.

ذكر ذلك راديو (صوت إسرائيل) , مشيرا إلى أن وسائل اعلام سورية قد افادت في وقت سابق بان طائرات اسرائيلية قصفت موقع نبع الفوار التابع لقوات النظام السوري بريف القنيطرة مما اسفر عن مقتل 3 من افراد الدفاع المدني السوري وجرح اخرين .

كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أنه قصف مواقع في الأراضي السورية الجمعة الماضية ردا على سقوط ثلاث قذائف هاون أطلقت من سوريا وسقطت في القسم الذي تحتله إسرائيل من هضبة الجولان.