اخبار مصر-غباشي خيرالله

قامت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة بحملة مكبرة لرفع مخلفات الهدم بأرض مطار إمبابة حيث يقوم بعض المواطنين بإلقاء مخلفات الهدم بالمنطقة .

وأعلن اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة أن الحملة أسفرت عن رفع 1500 طن مخلفات هدم وأتربة من خلال 83 نقلة بالمعدات واللوادر بمنطقة ارض مطار أمبابة أمام معهد القلب ومعهد الطيران وخلف حديقة سفارى بارك.

من ناحية اخرى شن قسم شرطة المرافق بمحافظة المنوفية والوحدات التابعة له حملات ودوريات لرفع الإشغالات بكافة مدن وقرى المحافظة اسفرت عن تحرير 481 محضر إشغالات و 762 حالة ضبط و 1862 إزالة فورية للإشغالات بأماكن مختلفة على مستوى المنوفية .

وفي نفس الإطار قامت إدارة المرور والوحدات التابعة لها بعمل حملة مكبرة لضبط الحالة المرورية في كافة أرجاء المحافظة وأسفر ذلك عن تحرير 7841 مخالفة مرورية.