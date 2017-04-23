المنيا : وفاء صلاح

استقبل مكتب تنشيط السياحة بتونا الجبل بمركز ملوي بالمنيا ، وفدا سياحيا متعدد الجنسيات الذي يزور المعالم الأثرية والسياحية بالمحافظة للتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية المصرية القديمة.

وأعلن فرج عبد العزيز مدير مكتب تنشيط السياحة بتونا الجبل أن الوفد قام بزيارة جبانة الطيور والحيوانات المقدسة و السراديب ومقبرة بيتوزيرس كبير كهنة الإله تحوت والساقية الرومانية ولوحة اخناتون قبل مغادرته لزيارة منطقة آثار الاشمونين و بني حسن.

هذا وقد اعرب الزائرين عن سعادتهم بزيارة ارض التاريخ والمعالم الأثرية بالمحافظة ، كما حرصوا على التقاط عدداً من الصور التذكارية مع المصريين المتواجدين لزيارة المنطقة.

كما استقبلت المنطقة الأثرية أيضا أعضاء البعثة الفرنسية التي تعمل في (باويط دشلوط).

وعلى الصعيد الداخلي ، قام وفد من أعضاء جمعية الحفاظ على التراث بشبرا مصر بزيارة متحف ملوي وجميع المعالم الاثريه بتونا الجبل ومنطقة آثار الاشمونين وألقوا محاضره في استراحة مكتب تنشيط السياحة بعنوان (كيفية الحفاظ على التراث وكيف نتعامل مع المعالم الأثرية).