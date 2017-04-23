اخبار مصر - ايمان صلاح الدين

بحثت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مع جيمس هارمون، رئيس صندوق الاعمال المصري الأمريكي، زيادة التمويل المخصص من الصندوق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم القطاع الخاص.

وأوضحت الوزيرة انها تعمل على التنسيق بين جميع الصناديق والمؤسسات التي تمول المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

واوضح “هارمون” أن الصندوق ممول من برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية لمصر بقيمة ٣٠٠ مليون دولار، ويهدف إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال.

وعرض “هارمون” استثمارات الصندوق الحالية في مصر وهي شركة فوري للمدفوعات الإلكترونية بقيمة 20 مليون دولار، وشركة ثروة كابيتال بقيمة 56.1 مليون دولار، وسمارت كير بقيمة 1.2 مليون دولار، وشركة تنمية بقيمة 10 ملايين دولار، وصندوق الجيبرا بقيمة 10 مليون دولار.