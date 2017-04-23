القاهرة - أ ش أ

يتوجه وزير الخارجية سامح شكري وزير الخارجية صباح غد الإثنين إلي العاصمة اليونانية أثينا، لمشاركة في المؤتمر الوزاري الأول لمنتدي الحضارات القديمة بدعوة مشتركة من وزيري خارجية اليونان والصين.

وأوضح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية – فى تصريح له اليوم الأحد – أن المنتدي يشهد مشاركة وزراء خارجية عشر دول تمثل أقدم الحضارات التي عرفها التاريخ، وهي الصين، ومصر، واليونان، والهند، والعراق، وإيران، وإيطاليا، والمكسيك، وبيرو، وبوليفيا، وذلك بهدف استحضار القواسم المشتركة للحضارات القديمة كالتعددية والتسامح والعيش المشترك، لمواجهة تحديات العالم المعاصر.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن المنتدي سيناقش موضوعات عديدة لها أهميتها في الوقت الحالي، مثل دور الثقافة كأحد أدوات السياسة الخارحية، ودعم ثقافة السلام والتعايش المشترك وتعزيز السلم والأمن الدوليين، وحماية التراث الثقافى من التدمير والاتجار غير المشروع فيه، التعاون الفنى والعلمى فى مجال ترميم الآثار والحفاظ عليها، وتبادل الخبرات الأكاديمية فى مجال علم الحضارات القديمة والمقارنة.