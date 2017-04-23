طوكيو - أ ش أ

بدأت مدمرتان يابانيتان اليوم الأحد تدريبا مع مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية الهجومية كارل فينسون في غرب المحيط الهادي قرب شبه الجزيرة الكورية.

وذكرت صحيفة (جابان تايمز) اليابانية اليوم أن السفينتين الحربيتين اليابانيتين ساميدار واشيجارا غادرا غرب اليابان أول أمس الجمعة للانضمام إلى كارل فينسون في إظهار للتضامن مع تصدي الولايات المتحدة للبرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.

وأكدت قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية، في بيان، إن المدمرتين ستمارسان مجموعة من التكتيكات مع المجموعة الهجومية الأمريكية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أمر مجموعة كارل فينسون بالإبحار قبالة شبه الجزيرة الكورية ردا على زيادة التوتر بسبب كوريا الشمالية.

وتعهد ترامب بمنع كوريا الشمالية من اكتساب القدرة على استهداف الولايات المتحدة بصاروخ نووي, وقال إن كل الخيارات قائمة بما في ذلك الهجوم العسكري.