القاهرة -أ ش أ

يفتتح خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، فعاليات الدورة السابعة من صالون الفن الخاص للفنانين من ذوي الاحتياجات الخاصة، مساء الأربعاء المقبل بقاعات مركز سعد زغلول الثقافي في متحف بيت الأمة.

ويشارك في هذه الدورة ما يزيد على 140 فنانا وفنانة ينتمون ل`29 مؤسسة وجمعية أهلية معنية برعاية متحدي الإعاقة ويقدمون أعمالا فنية متنوعة عددها أكثر من 300 عمل.

يشار إلى أن لجنة تحكيم هذه الدورة للصالون تضم نخبة من الفنانين والمتخصصين، برئاسة الفنان الدكتور ياسر منجي، ويتولى الفنان طارق مأمون منصب قوميسير صالون الفن الخاص.

وتضم اللجنة في عضويتها الفنان الدكتور عبد العزيز ممدوح الجندي، الفنانة حنان مرزوق النحراوي، الفنانة الدكتورة رنده محمد فخري، والفنان علاء محمد الحارتي، والفنانة ياسمين سيد الخطيب، و سعيد محمود محمد حسانين، أبو بكر حسين الكفافي، مرفت مصطفي محمد، وهاجر جمال عبد الفتاح مترجم لغة الإشارة. ويستمر الصالون حتى 25 مايو المقبل.