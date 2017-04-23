دمشق - أ ف ب

قتل ثلاثة مقاتلين من “قوات الدفاع الوطني” الموالية للنظام السوري واصيب اثنان آخران بجروح، جراء قصف اسرائيلي على معسكر تابع لهذه القوات في منطقة القنيطرة في جنوب سوريا، وفق ما ذكر مصدر في “الدفاع الوطني” اليوم الاحد.

وتعد قوات الدفاع الوطني -التي تأسست عام 2012 وتضم في صفوفها تسعين الف مقاتل- ابرز مكونات الفصائل الموالية للجيش السوري وتقاتل الى جانبه على جبهات عدة.

وأفاد المصدر الذي رفض الكشف عن هويته عن “اعتداء اسرائيلي على معسكر نبع الفوار التابع لقوات الدفاع الوطني في القنيطرة، أوقع ثلاثة شهداء وجريحين”.

ووجهت اسرائيل منذ عام 2013 سلسلة ضربات في سوريا، طاولت أهدافا سورية أو أخرى لحزب الله اللبناني الذي يقاتل إلى جانب دمشق.