القاهرة - أ ش أ

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس لطيف شمالا حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية ومدن القناة والوجه البحري والقاهرة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، أما عن حالة البحر الأحمر مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.

وتوقع خبراء الارصاد ان تكون العظمى في القاهرة 24 والصغرى 14، بينما الاسكندرية 21 و15، ومطروح 21 و14، والاسماعلية 24 و13، وشرم الشيخ 32 و21.